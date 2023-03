fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa nie rozjechała zabrzańskiego Górnika w sobotnim meczu ligowym

Trener Kosta Runjaić podsumował spotkanie na pomeczowej konferencji prasowej

Stołeczna ekipa kontynuuje sinusoidalną dyspozycję, przeplatając spotkania remisowe z wygranymi

Kosta Runjaić po spotkaniu z Górnikiem Zabrze

Legia Warszawa skromnie pokonała zabrzańskiego Górnika w sobotnim meczu 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Trener 15-krotnego mistrza Polski nie popadł jednak po meczu w hurraoptymizm i nie głosił, że drużyna walczy w tej kampanii o odzyskanie mistrzowskiego tytułu. Mimo że nieco inna narracje prezentują piłkarze Wojskowych.

Legia Warszawa aktualnie legitymuje się bilansem 46 punktów na koncie. Jednocześnie stołeczny team traci sześć oczek do pierwszego Rakowa Częstochowa. W każdym razie w szeregach Wojskowych sztab szkoleniowy twardo stąpa po ziemi.

– Nigdy nie gra się łatwo przeciwko Górnikowi Zabrze. Oba kluby prowadzą zaciętą rywalizację od lat. W ostatnim sezonie przegraliśmy tutaj po golu w doliczonym czasie gry. Mam duży szacunek do mojej drużyny za walkę do ostatniego gwizdka. Zachowaliśmy czyste konto. To dla nas niezwykle istotne trzy punkty – mówił Kosta Runjaić cytowany przez Legia.com.

– Był to dla nas dziwny mecz, ponieważ nie mogli nas wspierać nasi kibice. Jesteśmy przyzwyczajeni do ich fantastycznego dopingu. W pierwszej połowie graliśmy bardzo solidnie, kontrolowaliśmy grę. W drugiej połowie, po czerwonej kartce, graliśmy nieco chaotycznie. Jednak walczyliśmy do końca i wygraliśmy – dodał Niemiec.

– Strata do Rakowa jest spora. Raków rozgrywa dobry sezon, ale my musimy skupić się na sobie i dalej wygrywać. Wchodzimy w decydujący moment, każde zwycięstwo ma teraz znaczenie – przekonywał trener Legii.

15-krotny mistrz Polski kolejny mecz rozegra za tydzień w niedzielę. Legia przy Łazienkowskiej zmierzy się ze Stalą Mielec.

Czytaj więcej: Emocjonujący wieczór w Zabrzu, Legia kończyła mecz w dziesiątkę [WIDEO]