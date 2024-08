PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Tomasz Tułacz: Zależy nam, żeby w końcu przywieźć jakieś punkty z delegacji

W sobotnie popołudnie zainaugurują zmagania w 2. Kolejce rozgrywek PKO Ekstraklasy. W pierwszym meczu tego dnia Motor Lublin przed własną publicznością zmierzy się z Puszczą Niepołomice. Gospodarze ostatni mecz zakończyli bezbramkowym remisem z GKS-em Katowice. Zespół prowadzony przez Tomasza Tułacza natomiast rozgromił Lechię Gdańsk 4:1.

Na przedmeczowej konferencji opiekun Puszczy Niepołomice zdradził, że zależy mu, aby w końcu przywieźć punkty z meczu wyjazdowego. Tomasz Tułacz ujawnił, że zespół przygotował się do tego meczu w dobrych nastrojach, a także postanowił skomplementować ekipę Motoru Lublin.

– Mieliśmy trochę spokojniejszy tydzień. Do meczu z Motorem przygotowywaliśmy się w dobrych nastrojach i chciałbym, żeby tak samo było po spotkaniu. Zależy nam, żeby w końcu przywieźć jakieś punkty z delegacji, bo do tej pory nam się to nie powiodło – powiedział Tomasz Tułacz, cytowany przez „WP Sportowe Fakty”.

– Motor gra w ustawieniu 1-4-3-3 i świetnie się w tym czuje, w każdej linii posiada wartościowych zawodników. Są niebezpieczni, bo każdy z trójki najwyżej ustawionych zawodników potrafi zdobyć bramkę. Dużą zaletą tej drużyny jest bardzo dobra organizacja, fazy przejściowe, podłączanie się bocznych obrońców w akcje ofensywne – podkreślił szkoleniowiec Puszczy Niepołomice.

