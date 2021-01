Wisła Kraków ogłosiła pierwsze zimowe wzmocnienia. Biała Gwiazda pozyskała Tima Halla, środkowego obrońcę Gil Vicente.

Hall to wysoki stoper, którego wiek wskazuje na to, że wciąż jest perspektywicznym zawodnikiem. 23-latek ma doświadczenie wyniesione z lig lepszych od Ekstraklasy (ukraińska i portugalska, w której zagrał jednak tylko jeden mecz – przeciwko Benfice), w przeszłości grał też w europejskich pucharach, choć nie dane mu było awansować do fazy grupowej. Zaliczył też trzy występy w swojej reprezentacji.

Obrońca podpisał z Wisłą umowę do czerwca 2023 roku z możliwością przedłużenia jej o kolejny rok.