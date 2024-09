Świetne otwarcie meczu w Zabrzu. Podolski zadał cios gościom [WIDEO]

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski z pierwszym golem w sezonie

Przed rozpoczęciem spotkania niespodziewanie wyżej w tabeli plasował się beniaminek z Katowic, który w ośmiu rozegranych meczach zapisał na swoje konto 9 punktów. Zabrzanie na swoim koncie mieli jedno oczko mniej. Do sobotniego meczu przystępowali jednak w roli wyraźnego faworyta.

Od pierwszej minuty Górnik odważnie ruszył do ataku i nie kazał długo czekać swoim kibicom na pierwszego gola. Zabrzanie wyszli na prowadzenie już w 4. minucie, a w roli głównej wystąpić Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec zbiegając z prawej strony boiska do środka próbował zagrywać prostopadle do wbiegającego w pole karne Ismaheela. Piłka odbiła się jednak od nóg jednego z obrońców GKS-u i wróciła do Podolskiego. Ten zdecydował się na indywidualne wykończenie i po wbiegnięciu w pole karne precyzyjnym strzałem nie dał szans Dawidowi Kudle.

Dla 39-letniego napastnika Górnika to pierwszy gol w ósmym występie w obecnym sezonie Ekstraklasy.