Superkomputer wytypował mistrza Polski i spadkowiczów. Wielki faworyt

Polskie kluby rozpoczęły rywalizację w Ekstraklasie, a więc jest to dobry moment na sprawdzenie pierwszych prognoz. Superkomputer BETSiE wyliczył, że mistrzem zostanie Legia Warszawa. Zobacz, kto jest typowany do spadku.

Legia Warszawa faworytem do tytułu mistrza Polski

Za nami dopiero dwie kolejki Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Jednak już na tak wczesnym etapie można się pokusić o pierwsze prognozy. Inaugracyjne spotkania pokazały, że do rozgrywek dobrze przygotowały się drużyny Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa. Te dwie ekipy plasują się na szczycie tabeli i jako jedyne mają komplet punktów na koncie.

Dobre rozpoczęcie to niekiedy klucz do końcowego sukcesu. To zdanie sprawdza się z przeprowadzoną symulacją superkomputera BETSiE, który z dużym przekonaniem wskazał, że mistrzem Polski zostanie Legia Warszawa. Jednak co ciekawe, według najnowszych wyliczeń poza podium uplasuje się Jagiellonia. Obrońcy tytułu w przewidywanym zestawieniu znajdują się za plecami Lecha Poznań oraz Rakowa Częstochowa.

Jak widać na poniższej tabeli, superkomputer spodziewa sie, że Legia wygra Ekstraklasę z kilkoma punktami przewagi. Natomiast na kolejnych pozycjach walka ma być nieco bardziej zacięta.

Pozycja Klub Zwycięstwa Remisy Porażki Punkty 1 Legia Warszawa 20.1 7.3 6.6 67.6 2 Lech Poznań 17.9 7.7 8.4 61.3 3 Raków Częstochowa 17.8 7.8 8.4 58.2 4 Jagiellonia 16.1 8.0 9.9 56.3 5 Pogoń Szczecin 15.7 7.9 10.4 54.2 6 Piast Gliwice 15.1 7.9 11.0 52.6 7 Cracovia 14.8 8.5 10.8 50.2 8 Śląsk Wrocław 13.6 8.3 12.3 46.9 9 Zagłębie Lubin 12.6 8.3 13.1 46.0 10 Widzew Łódź 12.0 8.5 13.5 44.5 11 Górnik Zabrze 12.6 6.3 15.1 43.9 12 Radomiak Radom 10.0 8.0 15.9 38.0 13 Korona Kielce 9.5 8.3 16.1 36.8 14 GKS Katowice 9.4 8.8 16.0 36.6 15 Puszcza Niepołomice 9.4 8.0 16.8 35.8 16 Motor Lublin 9.1 7.8 16.9 34.8 17 Lechia Gdańsk 9.1 7.8 17.1 34.8 18 Stal Mielec 8.6 8.5 16.9 34.1

Znacznie większy ścisk panuje na dole tabeli, gdzie w przedziale dwóch punktów mieści się aż cztery zespoły. Według BETSiE głównym faworytem do spadku jest Stal Mielec. W strefie degradacji znalazły się również drużyny Lechii Gdańsk oraz Motoru Lublin. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że Korona Kielce, GKS Katowice oraz Puszcza Niepołomice mają w przewidywaniach niewielką przewagę nad zagrożonymi pozycjami.

Klub Mistrzostwo TOP3 Spadek Legia 51.9% 85.8% 0.0% Lech Poznań 16.7% 57.9% 1.8% Raków 16.3% 57.6% 1.9% Jagiellonia 5.4% 29.3% 0.2% Pogoń Szczecin 4.2% 24.0% 0.3% Piast Gliwice 2.3% 16.8% 0.7% Cracovia 2.1% 15.3% 0.8% Śląsk Wrocław 0.5% 5.6% 2.8% Zagłębie 0.2% 2.9% 5.4% Widzew Łódź 0.2% 2.9% 6.0% Górnik Zabrze 0.1% 1.2% 11.1% Radomiak Radom 0.0% 0.2% 30.1% Korona Kielce 0.0% 0.1% 35.7% GKS Katowice 0.0% 0.1% 35.7% Puszcza 0.0% 0.1% 41.3% Motor Lublin 0.0% 0.1% 49.8% Lechia Gdańsk 0.0% 0.1% 49.8% Stal Mielec 0.0% 0.0% 50.3%

