Superkomputer wskazał, kto wygra Ekstraklasę. Wojna dwóch klubów

Legia Warszawa faworytem do tytułu mistrza Polski

Za nami znaczna część sezonu 2024/2025 w Ekstraklasie. Większość drużyn rozegrała 14 meczów, co pozwala na wyciągnięcie poważniejszych wniosków. Wiemy już, że poważną ochotę na zdobycie tytułu mistrza Polski ma co najmniej pięć drużyn. Mianowicie są to: Lech Poznań, Jagiellonia, Raków Częstochowa, Cracovia oraz Legia Warszawa. Te ekipy na ten moment zebrały najwięcej punktów w tabeli.

Sprawdźmy jednak, jak aktualne zestawienie zgrywa się z symulacją superkomputera BETSiE. Okazuje się, że według najnowszych wyliczeń mistrzem Polski zostanie Lech Poznań, a tuż za nim uplasuje się Raków Częstochowa. Między tymi drużynami różnica wynosi zaledwie jeden punkt, a więc są to ściśli faworyci do tytułu.

Najniższy stopień podium przypadnie Legii Warszawa, która do mistrza straci aż sześć oczek. Natomiast po piętach Legionistom będą deptały ekipy Jagiellonii oraz Cracovii.

Końcowa tabela Ekstraklasy 2024/2025 według superkomputera BETSiE

Pozycja Klub Wygrane Rremisy Porażki Punkty 1 Lech Poznań 20.2 5.7 8.1 66.4 2 Raków 19.2 7.9 7.0 65.4 3 Legia 18.7 7.0 8.3 63.1 4 Jagiellonia 17.7 5.9 10.3 59.0 5 Cracovia 17.4 6.7 10.9 58.7 6 Pogon Szczecin 15.4 5.7 12.9 51.7 7 Piast Gliwice 12.9 10.1 11.0 48.7 8 Górnik Zabrze 12.7 7.8 13.4 45.9 9 Zagłębie Lubin 12.7 7.9 13.5 45.8 10 Widzew Łodź 12.1 8.9 13.0 45.8 11 Motor Lublin 11.3 7.7 15.0 41.3 12 Korona Kielce 10.8 7.8 15.4 39.2 13 GKS Katowice 10.7 8.8 14.6 39.1 14 Śląsk Wrocław 10.5 6.7 16.8 37.0 15 Radomiak Radom 10.5 5.9 17.5 36.4 16 Stal Mielec 9.4 7.8 16.8 35.1 17 Lechia Gdańsk 8.9 8.1 17.0 34.8 18 Puszcza Niepołomice 7.7 9.8 16.6 32.8 dane BETSiE

Superkomputer jako głównego faworyta do spadku z Ekstraklasy wskazał Puszczę Niepołomice, która według wyliczeń skończy sezon z około 33 punktami. Pozostali spadkowicze to Lechia Gdańsk oraz Stal Mielec. Z kolei tuż nad kreską mają uplasować się Radomiak Radom i Śląsk Wrocław.

Klub Wygrana ligi Top 3 Top 6 Spadek Lech Poznań 42.6% 85.5% 99.3% 0.0% Raków 33.7% 80.8% 98.9% 0.0% Legia 10.7% 50.4% 93.5% 0.0% Jagiellonia 6.4% 36.4% 88.9% 0.0% Cracovia 6.0% 35.6% 88.3% 0.0% Pogoń Szczecin 0.5% 6.7% 49.7% 0.3% Piast Gliwice 0.1% 2.2% 29.0% 1.0% Górnik Zabrze 0.0% 0.2% 25.0% 3.0% Zagłębie Lubin 0.0% 0.7% 12.8% 4.2% Widzew Łódź 0.0% 0.6% 11.9% 3.9% Motor Lublin 0.0% 0.1% 3.4% 13.8% Korona Kielce 0.0% 0.0% 2.2% 18.9% GKS Katowice 0.0% 0.0% 1.4% 28.2% Śląsk Wrocław 0.0% 0.0% 1.5% 33.7% Radomiak Radom 0.0% 0.0% 1.1% 33.1% Stal Mielec 0.0% 0.0% 0.6% 44.1% Lechia Gdańsk 0.0% 0.0% 0.6% 66.1% Puszcza Niepołomice 0.0% 0.0% 0.1% 66.1%

Superkomputer uważa, że Legia Warszawa ma zaledwie 10.7% szans na zdobycie mistrzostwa Polski. Dla stołecznej ekipy byłby to już czwarty sezon z rzędu bez tytułu. Co ciekawe, Raków Częstochowa ma trzy razy większe szanse na puchar, a Lech Poznań aż czterokrotnie.

Jak tworzone są przewidywania BETSiE?

Stworzone prognozy są efektem analizowania wielu różnorodnych czynników. BETSiE buduje swoje analizy głównie na statystykach z meczów, takich jak liczba zdobytych i straconych bramek, a także statystyki dotyczące strzałów, zarówno oddanych, jak i tych wymierzonych przeciwko drużynie. Na tej podstawie zaawansowany komputer prognozuje wyniki wszystkich meczów w sezonie, uwzględniając przy tym również współczynnik oczekiwanych goli (xG).

Jednak należy zaznaczyć, że oprócz tego BETSiE bierze pod uwagę znacznie więcej informacji. W swoich analizach uwzględnia między innymi dane z serwisu Transfermarkt dotyczące wartości drużyn oraz ich zawodników, co pozwala na jeszcze dokładniejsze przewidywania.

