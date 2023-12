Stal Mielec pokazała charakter w sobotnim meczu 18. kolejki PKO Ekstraklasy przeciwko Cracovii. Mimo że w pewnym momencie przegrywała już 0:2, to zakończyła finalnie spotkanie z punktem. Po meczu kilka zdań na jego temat wypowiedział szkoleniowiec mielczan.

fot. Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: Kamil Kiereś

Stal Mielec od trzech spotkań ligowych jest bez porażki w lidze

Po zremisowanym starciu z Cracovią wypowiedział się na pomeczowej konferencji prasowej trener Kamil Kiereś

Drużyna z Mielca cenny punkt wywalczyła dzięki dwóm trafieniom w ostatnich fragmentach rywalizacji

Kamil Kiereś po meczu Cracovia – Stal

Stal Mielec to w powszechnej opinii jedna z ekip, która może do końca rozgrywek walczyć o ligowy byt. Kolejny krok w kierunku utrzymania ekipa Kamila Kieresia wywalczyła w sobotni wieczór. Według różnych prognoz mielczanom potrzebnych jest jeszcze 12-14 oczek do zapewnienia sobie ligowego bytu.

– Z perspektywy tego spotkania jestem trenerem drużyny, która po zakończeniu meczu może być zadowolona. Oczywiście jesteśmy przed analizą i wiemy, że spotkanie miało różne fazy – mówił trener Stali po zakończeniu starcia z krakowianami.

Szkoleniowiec mielczan nie ukrywał, że w ostatnim czasie drużyna musiała zmagać się z różnymi problemami. – Zima w Mielcu była ostatnio dokuczliwa i nie tylko musieliśmy trenować na sztucznym boisku, ale czasem w ogóle nie mogliśmy trenować […] Co do meczu z dzisiaj, wszyscy wiedzą, jakie warunki panowały. Dużo było piłki w górze. Dużo było walki o drugą piłkę – kontynuował Kiereś

– Wyrwaliśmy punkty, które dużo dla nas znaczą. Jeśli w trzech ostatnich spotkaniach inkasuje się siedem punktów, to trzeba czuć moc i czujemy ją. Przed ostatnim spotkaniem w tym roku przeciwko Piastowi Gliwice na pewno będziemy mieć sporo energii – przekonywał opiekun mielczan.