Pyry w Ekstraklasie. Stal Mielec potwierdza transfer

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Fiński pomocnik w Stali Mielec

Stal Mielec w zakończonej rundzie jesiennej spisywała się ze zmiennym szczęściem i jest to dość eufemistyczne określenie gry ekipy Janusza Niedźwiedzia. Mielczanie mają bowiem na półmetku sezonu 19 punków na koncie i tylko jedno oczko przewagi nad strefą spadkową – choć są na 13. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy.

WIDEO: Stal Mielec podsumowanie rundy jesiennej

Z tego też powodu w Stali po prostu muszą czuć, że na wiosnę czeka ich raczej gra o utrzymanie, a nie o wyższe cele. Z tego też powodu klub postanowił działać i właśnie potwierdził drugi tej zimy transfer. Nowym graczem, który dołączył do Stali Mielec został Pyry Hannola. 23-letni Fin grający na pozycji środkowego pomocnika przyszedł do klubu – jak to określono – na zasadzie transferu czasowego do czerwca 2025 roku. Stal ma opcję wykupu gracza z wypożyczenia z dwuletnim kontraktem.

W poprzednim sezonie Pyry Hannola rozegrał 40 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował 12 asyst w SJK Seinajoki w lidze fińskiej. W sumie na koncie ma także cztery występy i dwie asysty w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Poza tym wielokrotnie reprezentował różne młodzieżowe reprezentacji swojego kraju.

