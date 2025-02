Śląsk oszuka przeznaczenie? To może być wymarzony debiut

PressFocus Na zdjęciu: Petr Schwarz

We Wrocławiu mecz za “sześć” punktów

Trudno powiedzieć, czy kibice we Wrocławiu nie mogli doczekać się powrotu Ekstraklasy. Na samym dnie ligowej tabeli jest bowiem Śląsk, który do bezpiecznej strefy traci osiem punktów. Przeciwnikiem wicemistrza Polski będzie Piast, który jest na jedenastym miejscu. Za ostatnie pięć spotkań jest to już jednak przedostatnia pozycja. Ponadto gliwiczanie mają ledwie cztery oczka więcej od aktualnie żegnającej się z ligą Korony. Ante Simundza, który w poniedziałek poprowadzi Śląsk po raz pierwszy, może zatem już na starcie zapewnić sobie świetny start i lepszą perspektywę na dalszą część bieżącej kampanii.

Wyniki nie napawają optymizmem

Śląsk Wrocław na 18 rozegranych meczów wygrał jeden. To kompromitacja wicemistrza Polski, który ligowe granie w 2024 roku zakończył domową porażką 1:2 w Gdańsku. Ostatnim punktem zdobytym przez klub z województwa dolnośląskiego pozostaje ten wywalczony z Jagiellonią Białystok (2:2).

Dosyć niezłą końcówkę miał Piast Gliwice, który wyeliminował swojego najbliższego przeciwnika z Pucharu Polski. Ponadto Aleksandar Vukovic i spółka wywalczyli punkt po bezbramkowych remisach z czołówką, czyli Cracovią i Lechem Poznań.

Mecze drużyny Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0 Śląsk Wrocław 0 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 2 Śląsk Wrocław 2 Śląsk Wrocław 0 Górnik Zabrze 1 Zagłębie Lubin 3 Śląsk Wrocław 0 Mecze drużyny Piast Gliwice Piast Gliwice 0 Cracovia Krakow 0 Piast Gliwice 0 Lech Poznań 0 Górnik Zabrze 1 Piast Gliwice 0 Piast Gliwice 2 LKP Motor Lublin 3 Radomiak 1 Piast Gliwice 1

Kontuzje i transfery

Opiekun Śląska na piątkowej konferencji prasowej przekazał, że Burak Ince wrócił do treningów z drużyną. a Aleks Petkov zaczyna treningi z piłką na boisku. Kontuzjowany wciąż jest Marcin Cebula. Pewną niewiadomą pozostaje jak Ante Simundza poukłada wyjściową jedenastkę.

Pod względem kadrowym zima jest dla Piasta dosyć spokojna. Dotychczas do Gliwic przenieśli się Akim Zedadka i Erik Jirka. Aleksandar Vukovic wystawi zatem prawdopodobnie taką jedenastkę, jak w końcówce minionej rundy.

Śląsk – Piast: przewidywane składy

Śląsk Wrocław Damjan Oslaj Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Śląsk Wrocław Damjan Oslaj 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 1 Tomasz Loska 6 Łukasz Gerstenstein 10 Jakub Świerczok 11 Sebastian Musiolik 19 Arnau Ortiz 33 Yegor Matsenko 87 Simeon Petrov 7 Jorge Felix 10 Patryk Dziczek 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 29 Igor Drapiński 33 Karol Szymański 39 Maciej Rosołek 70 Andreas Katsantonis 92 Damian Kądzior

Śląsk – Piast: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Peter Pokorny yellow/red-card Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Mecz bez faworyta

Według bukmachera STS właściwie nie ma faworyta w spotkaniu kończącym najbliższą kolejkę Ekstraklasy. Minimalnie większe szanse na komplet punktów ma Śląsk Wrocław. Piast Gliwice także ma sporą szansę na zwycięstwo, co dokładnie odzwierciedlają kursy bukmacherskie.

Śląsk Wrocław Piast Gliwice 2.70 2.75 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2025 19:05 .

Szanse na zwycięstwo Śląsk Wrocław P R P P P P ? 33.9 % Remis 32.1 % Piast Gliwice R P P R W R ? 33.9 %

Zaplanowany na 3 lutego o 19:00 mecz Śląsk Wrocław - Piast Gliwice obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić w internecie za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

