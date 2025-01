Nowi gracze blisko Śląska? Dyrektor jasno komentuje

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Grodzicki

Śląsk Wrocław blisko kolejnych wzmocnień

Powiedzieć, że sytuacja Śląska Wrocław jest w tym sezonie bardzo trudno, to jak nie powiedzieć nic. Aby w pełni oddać sens obecnego losu wciąż aktualnego wicemistrza Polski trzeba użyć słowa – dramatyczna. Wrocławianie mają na koncie po rundzie jesiennej raptem 10 punków i tracą osiem oczek do bezpiecznej Puszczy Niepołomice. Tym samym – zdaniem części ekspertów – misja nowego trenera Ante Simundzy jest wręcz misją straceńczą.

WIDEO: Śląsk Wrocław – podsumowanie rundy jesiennej

Niemniej w klubie robią wiele, aby klub się jeszcze utrzymał i mógł powalczyć o ligowy byt w PKO Ekstraklasie na wiosnę. Z tego też powodu w najbliższym czasie do klubu dołączyć ma kilku nowych zawodników, o czym mówi sam Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy Śląska Wrocław w rozmowie z serwisem “slask.net”. Do tej pory bowiem do WKS-u dołączył tylko lewy obrońca z Hiszpanii, Marc Llinares.

– Mogę przyznać, że jesteśmy bardzo bliscy pewnych ruchów. Mam nadzieję, że wydarzą się one jak najszybciej. Chciałbym, żeby ci nowi zawodnicy zagrali na obozie dwa mecze sparingowe – powiedział Rafał Grodzicki w rozmowie z serwisem “slask.net”.

