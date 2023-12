Erik Exposito to absolutna gwiazda tego sezonu Ekstraklasy. Śląsk Wrocław pracuje nad zatrzymaniem go na dłużej, o czym w rozmowie z portalem Interia.pl mówi prezes Patryk Załęczny.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Erik Exposito w tym sezonie Ekstraklasy strzelił 14 bramek

Jego usługami interesuje się wiele klubów, w tym między innymi Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław walczy o zatrzymanie Hiszpana na dłużej

Śląsk się nie poddaje

Erik Exposito to gwiazdor Śląska Wrocław i najlepszy strzelec tego sezonu Ekstraklasy. Jego bramki są niezwykle istotne dla zespołu Jacka Magiery, który spędzi przerwę zimową jako sensacyjny lider ligowej tabeli. Hiszpan rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze, co wpływa na zainteresowanie jego osobą. Wygasający po sezonie kontrakt sprawia, że wrocławianie nie są pewni zatrzymania swojego superstrzelca.

Śląsk próbuje przekonać Exposito do kontynuowania współpracy. Zaoferowano mu już nową umowę ze znaczną podwyżką, jednak są to pieniądze, które spokojnie mogą mu zaproponować inne kluby. Prezes drużyny z Wrocławia Patryk Załęczny wierzy, że Hiszpan zdecyduje się na parafowanie nowego kontraktu.

– Rozmowy trwają, zdajemy sobie sprawę, że wraz z kolejnymi zdobywanymi bramkami jego wartość wzrasta, ale jednocześnie przyciąga też coraz większe zainteresowanie klubów polskich, a przede wszystkim zagranicznych. Sam Erik wie, że w wieku 28 lat będzie mógł podpisać najprawdopodobniej ostatni naprawdę duży kontrakt i zabezpieczyć swoją przyszłość.

– My na pewno zrobimy wszystko, żeby zatrzymać piłkarza we Wrocławiu, natomiast nie będziemy tworzyć kominów płacowych, bo kiedyś już tak w tym klubie postępowano i wiemy, że nie skończyło się to dobrze – przyznał Załęczny.

