Kadrowicz nie dokończył hitu PKO Ekstraklasy. Opuści zgrupowanie?

Mateusz Skrzypczak z powodu urazu już w 12. minucie meczu z Legią Warszawa musiał opuścić boisko. Zawodnik Jagiellonii Białystok doznał kontuzji, która może wykluczyć go z nadchodzącego zgrupowania reprezentacji Polski.

Mateusz Skrzypczak nie wystąpił w czwartkowym meczu Jagiellonii Białystok z FC Kopenhagą w Lidze Konferencji z powodu drobnych problemów zdrowotnych. Jednak w niedzielnym hicie PKO Ekstraklasy przeciwko Legii Warszawa, reprezentant Polski pojawił się w wyjściowym składzie, co mogło sugerować, że z jego formą fizyczną jest już wszystko w porządku. Jednak defensor już w 12. minucie musiał opuścić plac gry.

Skrzypczak mimo interwencji klubowych lekarzy nie był w stanie kontynuować meczu z Legią i został zmieniony. 24-latek został niedawno po raz pierwszy powołany do reprezentacji Polski przez Michała Probierza, jednak obraz z niedzielnego meczu mogą sugerować, że defensor nie będzie w stanie pojawić się na zgrupowaniu kadry. Oczywiście na ostateczne decyzje trzeba jeszcze zaczekać, ale sytuacja wygląda bardzo niepokojąco.

Co więcej, nie była to jedyna fatalna wiadomość dla Jagiellonii w tym meczu. W 33. minucie plac gry musiał opuścić kolejny obrońca, Joao Moutinho, który najprawdopodobniej nabawił się kontuzji mięśniowej. Mimo to, kilka chwil później Imaz wyprowadził gospodarzy na prowadzenie po fatalnym błędzie Kacpra Tobiasza. Z pewnością przy tym trafieniu na dużą uwagę zasługuję piękna asysta Sacka.

