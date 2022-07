fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Ligowy debiut

Kosta Runjaic swoje odejście z Pogoni Szczecin ogłosił jeszcze przed zakończeniem poprzedniego sezonu, lecz oficjalna informacja o jego nowym pracodawcy pojawiła się nieco później. Z rywalizacji o podpis 51-latka zwycięsko wyszła Legia Warszawa, która tym samym chciała poczynić poważny krok w stronę powrotu na szczyt tabeli.

Niemiecki szkoleniowiec ma za sobą pełen okres przygotowawczy, a już w sobotę poprowadzi swój nowy zespół w pierwszym ligowym starciu. Przeciwnikiem Legii Warszawa będzie Korona Kielce.

Cieszymy się, że w końcu zaczyna się sezon, najwyższa pora. Przygotowania to zawsze intensywny okres, który jednak nie daje pełnej odpowiedzi, w którym miejscu znajduje się zespół. Od pierwszego dnia pracowaliśmy bardzo intensywnie nad najmniejszymi szczegółami, było dużo jednostek treningowych, sporo analiz wideo. To dobrze wykorzystany czas. Bez wątpienia dostrzegam rozwój i początek procesu, który mnie, na tę chwilę, satysfakcjonuje. Teraz chodzi o to, by potwierdzić to na boisku w pierwszym, jakże ważnym meczu. I wrócić na właściwe tory, po których Legia jeździła przez lata.

Zmierzymy się z zespołem, który awansował do ekstraklasy, więc na pewno będzie to nieprzyjemny rywal. Ale wszystko to mamy na uwadze, wybierzemy się do Kielc z dobrym nastawieniem, pewnością siebie i chęcią wygranej. Trzeba powiedzieć, że przygotowania nie kończą się wraz z nadejściem pierwszej kolejki, bo byłoby to zbyt piękne i łatwe – szczególnie, jeśli mamy do czynienia z nowym szkoleniowcem, który dopiero co objął zespół. Spotkanie z Koroną z pewnością da nam kolejne wskazówki na temat kierunku dopasowania rozpoczętych elementów i kontynuacji pracy – mówił na konferencji Runjaic.

Potrzebne kolejne wzmocnienia

W trakcie obecnego okienka Legia Warszawa przede wszystkim wzmocniła ofensywę. Do zespołu trafili Robert Pich, Blaz Kramer, Paweł Wszołek i Makana Baku. Ponadto, zakontraktowany został bramkarz Dominik Hładun, a wypożyczonego wcześniej z Werderu Brema Maika Nawrockiego wykupiono.

Nie zapowiada to jednak końca transferów. Runjaic na konferencji prasowej przyznał, że choć dysponuje silnym składem, konieczne będą kolejne wzmocnienia.

Na pewno będziemy mogli dokonać jeszcze kilku istotnych transferów. W mojej opinii będą to piłkarze pasujący do zespołu, do Legii. Codziennie wymieniamy się informacjami, rozmawiamy, obserwujemy zawodników, którzy pasowaliby do naszej koncepcji. Mam też w głowie pewien idealny obraz dotyczący tego, jakie oczekiwania powinni spełniać nowi gracze. To nie będzie łatwe zadanie, by przekonać do gry przy Łazienkowskiej i zakontraktować takich piłkarzy, którzy spełnią wszystkie kryteria. Pierwszym, najważniejszym kryterium jest dla mnie, na tę chwilę, niezawodność, czyli ściągnięcie zawodnika mogącego od razu wkomponować się do drużyny i zapewnić wkład w grę.

Potrzebujemy znaczących wzmocnień. Ile ich powinno być? W mojej opinii 3-4 klasowych, jakościowych zawodników, których moglibyśmy od razu wkomponować w zespół – uważa niemiecki szkoleniowiec.

Sobotni mecz pomiędzy Koroną Kielce a Legią Warszawa rozpocznie się o godzinie 20. Spotkanie będzie można obejrzeć na sportowych kanałach Canal+ oraz za pośrednictwem usługi Canal+ online.

