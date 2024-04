Rumak wciąż wierzy w mistrzostwo Polski. Nawet pomimo słabej gry

"Mistrzostwo zdecydowanie jest jeszcze możliwe i na pewno będziemy grali do końca" - powiedział po zremisowanym 0:0 meczu Stali Mielec i Lecha Poznań Mariusz Rumak.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Lech Poznań podzielił się dzisiaj punktami ze Stalą Mielec

To kolejna strata punktów “Kolejorza” w tym sezonie

Mimo to w mistrzostwo wciąż wierzy Mariusz Rumak

Dadzą radę?

Lech Poznań w tym sezonie jest cieniem samego siebie z poprzedniej kampanii. Ekipa prowadzona najpierw przez Johna van den Broma, a teraz Mariusza Rumaka ma wiele problemów z regularnym punktowaniem i dobrą grą w PKO Ekstraklasie. W ostatnim czasie doprowadza to do sporej frustracji kibiców, bowiem “Kolejorz” traci punkty na potęgę. Dzisiaj tylko podzielił się oczkami ze Stalą Mielec, ale mimo to w zdobycie tytułu mistrzowskiego wciąż wierzy Mariusz Rumak.

– Mistrzostwo zdecydowanie jest jeszcze możliwe i na pewno będziemy grali do końca – powiedział szkoleniowiec po meczu cytowany przez “WP Sportowe Fakty”.

– Jest to dla nas strata dwóch punktów. Nie zaczęliśmy tego meczu tak, jak chcieliśmy. Nie potrafiliśmy złapać rytmu, dopiero od około 30. minuty zaczęło to stopniowo lepiej wyglądać. Stworzyliśmy sobie sytuacje, natomiast dziś było to zdecydowanie za mało, żeby odnieść zwycięstwo – dodał.

