Maciej Wąsowski z portalu Weszło.com rozmawiał z dyrektorem operacyjnym Ekstraklasy SA, Marcinem Stefańskim, na temat tego jak występy Rakowa i Legii wpłyną na kalendarz PKO BP Ekstraklasy. Jakich zmian należy spodziewać się już we wrześniu?

IMAGO/ Łukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków Częstochowa i Legia Warszawa to przedstawiciele Ekstraklasy na międzynarodowej arenie

Oba kluby będą miały odpowiedni czas na przygotowanie do meczów w pucharach

Dyrektor operacyjny rozgrywek zdradził “ułatwienia” dla tych drużyn

Ekstraklasa. Na to mogą liczyć Raków i Legia

Raków Częstochowa i Legia Warszawa to dwa kluby, które reprezentują PKO BP Ekstraklasę w europejskich pucharach. Mistrz Polski będzie rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy, natomiast Wojskowych czekają zmagania w Lidze Konferencji Europy.

Warto zauważyć, że obie ekipy nie mają już możliwości przekładania spotkań w krajowych rozgrywkach z powodu chęci lepszego przygotowania się do pojedynków na arenie międzynarodowej. Jednak Ekstraklasa znalazła sposób na to, by zapewnić swoim przedstawicielom odpowiedni odpoczynek.

Maciej Wąsowski z portalu Weszło.com w rozmowie z Marcinem Stefańskim, dowiedział się jak władze Ekstraklasy chcą “ułatwić” Rakowowi i Legii łączenie rywalizacji w lidze i pucharach. Po pierwsze, po spotkaniach w Europie oba zespoły będą rozgrywały ligowe pojedynki tylko w niedzielę. Po drugie, żaden ich mecz nie zostanie zaplanowany na poniedziałek.

– Odstęp trzech dni, na przykład od czwartku do niedzieli jest standardem. Liga Europy i Liga Konferencji swoje mecze rozgrywają właśnie w czwartki. Dlatego nie dopuścimy do tego, żeby pucharowicze mieli krótsze odstępy między meczami niż te trzy dni. Tak po prostu być musi. Jest to obligatoryjne. Wszystkie ligowe mecze Rakowa i Legii, które zostaną rozegrane po czwartkowych spotkaniach w Lidze Europy i Lidze Konferencji, odbędą się w niedzielę.