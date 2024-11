Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Nowy asystent Marka Papszuna, który zastąpi Dawida Szwargę?

Dawid Szwarga wraz z końcem rundy jesiennej w PKO Ekstraklasie odejdzie z zespołu Rakowa Częstochowa. Były pierwszy trener, a aktualnie asystent w sztabie Marka Papszuna przeniesie się do Arki Gdynia, gdzie obejmie pierwszy zespół. Komunikat ten wydany został już parę tygodni temu, tak więc Medaliki miałby czas na to, aby znaleźć następcę utalentowanego szkoleniowca.

Według informacji przekazanych przez Kamila Bednarskiego z portalu “Czestosportowa.pl”, miejsce Dawida Szwargi zająć może Dariusz Klacza. To były już trener drugoligowego Rekordu Bielsko-Biała, z którym w poprzednim sezonie wywalczył awans do Betclic 2 ligi i po początkowych problemach złożył w ostatnich dniach rezygnację z pełnienia obowiązków – bilans zespołu to trzy zwycięstwa, cztery remisy oraz osiem porażek. Ta została przyjęta przez władze klubu, więc szkoleniowiec jest wolny, co może doskonale łączyć się z informacjami medialnymi.

Jak czytamy, rozmowy ws. dołączenia do sztabu szkoleniowego Marka Papszuna miały się już odbyć i wiele wskazuje na to, że to 37-letni szkoleniowiec zastąpi w Rakowie Częstochowa Dawida Szwargę.

