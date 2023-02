PressFocus Na zdjęciu: Jean Carlos i Vladislavs Gutkovskis

Raków Częstochowa zdołał pokonać u siebie Górnik Zabrze (2:0) w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bramki dla gospodarzy zdobyli Gutkovskis oraz Jean Carlos. Dla Łotysza było to pierwsze trafienie w tym roku kalendarzowym.

Raków Częstochowa pokonał Górnik Zabrze

Raków Częstochowa od początku spotkania rzucił się na Górnik Zabrze i szukał otwierającej bramki. Lider PKO BP Ekstraklasy szybko dopiął swego. Już w dziesiątej minucie goście wybili dośrodkowanie, ale piłka trafiła do Władysława Koczerhina. Ten przytomnie wystawił ją do Vladislavsa Gutkovskisa, który płaskim strzałem nie dał szans Danielowi Bielicy. Dla Łotysza to pierwszy gol w tym roku kalendarzowym.

Trafienie odblokowało psychicznie napastnika. W 21. minucie był blisko kolejnej bramki, ale tym razem uderzył koło słupka. Zabrzanie rzadko zapuszczali się w pole karne Rakowa. Tuż przed przerwą dobrą okazję miał jednak Kanji Okunuki, ale w ostatniej chwili został zablokowany. W odpowiedzi z lewego skrzydła ruszył Ivi Lopez, ale nie zdołał trafić w światło bramki.

Po zmianie stron gospodarze nie odpuszczali i szukali kolejnych bramek, by zapewnić sobie spokój. Niepewnego Bielicę testowali Lopez czy Tomas Petrasek, ale nie zdołali podwyższyć prowadzenia. W odpowiedzi przed fenomenalną okazją stanął Mateusz Cholewiak. Napastnik, będąc na piątym metrze, fatalnie jednak skiksował. Dopiero w ostatnich sekundach Jean Carlos pomknął w samotny rajd, wykorzystując wysoko ustawionych rywali. Brazylijczyk bez problemu pokonał Bielicę i ustalił wynik na 2:0.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem częstochowian. Tym samym Raków ma już dziesięć punktów przewagi nad drugą Legią, która swój mecz w tej kolejce rozegra dopiero w niedzielę.