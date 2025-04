Raków blisko dużego wzmocnienia. Tym razem chodzi o gabinety

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Artur Płatek dołączy do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa już teraz zbroi się przed nowym sezonem. Według informacji „Weszło” blisko dołączenia do Medalików jest Joao Mutinho, który obecny sezon spędza na wypożyczeniu ze Spezii Calcio w Jagiellonii Białystok. Ale to nie jedyne działania, jakie prowadzi zespół spod Jasnej Góry. Do ważnej zmiany ma również dojść w gabinetach, a klub wzmocni znana postać.

Według informacji przekazanych przez „Meczyki.pl” do Rakowa ma dołączyć Artur Płatek, który nie tak dawno był łączony z Cracovią. Już wiadomo, że do Pasów nie trafi, bowiem jest o krok od Medalików. Rozmowy są na finiszu, a obie strony praktycznie już porozumiały się. Kluczową kwestią pozostaje teraz rozwiązanie kontraktu przez Artura Płatka z Botewem Płowdiw, w którym pracuje od 2023 roku.

Co więcej, jak donosi Tomasz Włodarczyk, Artur Płatek w Rakowie Częstochowa nie obejmie typowej roli dyrektora sportowego, a bardziej będzie transferowym doradcą.

Raków Częstochowa pewnie zmierza w kierunku kolejnego tytułu Mistrza Polski pod wodzą Marka Papszuna. Medaliki mają obecnie dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli PKO Ekstraklasy Lechem Poznań. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek mają więc wszystko w swoich nogach. W maju czekają ich rywalizacje ze Stalą Mielec, Jagiellonią Białystok, Koroną Kielce oraz Widzewem Łódź.