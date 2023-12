IMAGO / Piotr Kucza / FotoPyK / Newspix.pl Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Rafał Augustyniak rozegrał kolejny dobry mecz w barwach Wojskowych

Legia Warszawa wygrała 3:0 z Zagłębiem Lubin, a stoper trafił do siatki

30-letniego piłkarza najbardziej jednak cieszy zachowanie czystego konta

Augustyniak: Pomogło mi trochę szczęścia, ale piłka wpadła do siatki

Legia Warszawa po wyjazdowym zwycięstwie 3:0 nad Zagłębiem Lubin dopisała do swojego dorobku trzy punkty. Jednym z bohaterów stołecznego klubu był Rafał Augustyniak, który świetnie spisał się w obronie i pokazał się również w ataku strzelając jedną z bramek.

– Miałem miejsce, więc uderzyłem. Pomogło mi trochę szczęścia, ale piłka wpadła do siatki. Mówiliśmy sobie w szatni, że musimy szybko ten mecz ułożyć pod siebie i tak się stało – powiedział Rafał Augustyniak.

– Pokazaliśmy, że chcieliśmy strzelać kolejne gole. Mieliśmy więcej sytuacji w pierwszej połowie, nie udało się ich wykorzystać. Zagłębie też miało swoje sytuacje. Cieszy nas to zwycięstwo, bo mamy sporo meczów do rozegrania, wróciliśmy też późno do Polski w piątek, więc to ważne punkty – dodał defensor cytowany przez oficjalną stronę internetową Wojskowych.

– Przy wyniku 3:0 gra się uspokoiła. Mogliśmy nieco oszczędzić siły. Cieszy mnie, że zachowaliśmy czyste konto. Mam nadzieję, że wygramy wszystkie mecze do końca roku i poprawimy swoją sytuację w tabeli – zakończył.