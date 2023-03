PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie wydobywa się z dołu tabeli

Lubinianie ograli Radomiak 1:0

Waldemar Fornalik i spółka zbliżają się do górnej połowy tabeli

Zagłębie goni górną połowę tabeli

Ostatni mecz w 23. kolejce Ekstraklasy to konfrontacja Radomiak Radom – Zagłębie Lubin. Pierwsza odsłona tego spotkania była wyrównana po względem statystyki posiadania piłki i liczby oddanych strzałów. Na przerwę w dobrych nastrojach schodzili jednak przyjezdni, którym prowadzenie zapewnił Damjan Bohar. Ustawiony na skraju szesnastki Słoweniec, przymierzył świetnie z rzutu wolnego w długi róg bramki gospodarzy.

Po zmianie stron inicjatywę starał się przejąć Radomiak. Drużynie Mariusza Lewandowskiego nie wychodziło to jednak dobrze. Pojawiły się problemy z finalizacją sytuacji strzeleckich, co finalnie kosztowało radomian porażkę 0:1. Gracze Waldemara Fornalika mają sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Zagłębie ma tyle samo oczek, co dziewiąta Stal Mielec.