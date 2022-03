fot. PressFocus Na zdjęciu: Radomiak - Stal Mielec

Radomiak zremisował ze Stalą Mielec (1:1) w pierwszym niedzielnym spotkaniu 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Tym samym zawodnicy Zielonych są już od trzech meczów bez wygranej.

Radomiak zaliczył siódmy remis w trakcie trwającej kampanii w roli gospodarza

Cenny punkt Zielonym uratował gol Karola Angielskiego z rzutu karnego

Radomiak legitymuje się dorobkiem 41 punktów, a 33 oczka ma Stal Mielec

Podział punktów w Radomiu

Radomiak przystępował do potyczki ze Stalą Mielec w roli faworyta, chcąc wykorzystać atut własnego boiska. Podopieczni Dariusza Banasika mieli jednocześnie nadzieję na jedenaste zwycięstwo w sezonie. Z kolei zespół Adama Majewskiego miał zamiar przerwać serię czterech spotkań bez porażki.

W pierwszym trzech kwadransach nie byliśmy świadkami meczu, który mógł zachwycić. Nie ułatwia tego murawa, która nie była w najlepszym stanie. Niemniej ostatecznie na przerwę w lepszych nastrojach udali się gości, gdy w doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę zdobył Oskar Zawada. Napastnik Stali wyróżnił się celnym uderzeniem z prawej nogi.

W drugiej połowie gospodarze nie rzucili się do huraganowych rywali. Niemniej los uśmiechnął się do Radomiaka w 73. minucie, gdy faulowany przez bramkarza gości został Karol Angielski. Sam poszkodowany chciał wymierzyć sprawiedliwość i pokonał Damiana Primela strzałem z 11 metrów. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i obie drużyny musiały zadowolić się remisem.