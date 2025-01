Radomiak straci piłkarza, który nie zdołał nawet zadebiutować?!

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Radomiak Radom

Kolejne odejście z Radomiaka tej zimy?

Radomiak Radom w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Po rundzie jesiennej Zieloni zajmują 12. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i mają na koncie 20 punktów. To jednak przewaga tylko dwóch punktów nad strefą spadkową i według niektórych, Radomiak na wiosnę będzie bardziej zaangażowany w walkę o utrzymanie, niż grę o inne, wyższe cele.

WIDEO: Radomiak Radom – podsumowanie rundy jesiennej

Szczególnie, że w zimie w Radomiu panuje prawdziwy Exodus. Z klubu odszedł już trener Bruno Baltazar, a jego następcy nadal nie ma. W zespole także pożegnano się z Luizao, a do USA sprzedano Joao Peglowa. Cały czas trwają także negocjacje Leonardo Rochy z Rakowem Częstochowa. A teraz do tej listy może dołączyć kolejny gracz. Jak poinformował na łamach “Weszło” Szymon Janczyk, Shaocong Wu znalazł się na liście życzeń Beijing Guoan, czwartego zespołu ligi chińskiej.

Ciekawostką jest jednak to, że 24-letni środkowy obrońca z Chin w zespole z Radomia nie rozegrał nawet minuty. Bardzo długo trwała jego walka o wizę w Polsce i późno dołączył do klubu. Wypożyczony z Basaksehiru gracz miał walczyć o skład na wiosnę, ale być może wróci do swojego kraju.

