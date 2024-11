Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Herb i media społecznościowe odzyskane

Sprawa Radomiaka Radom jakiś czas temu obiegła całą Polskę. Wszystko bowiem przez fakt, że klub z PKO Ekstraklasy utracił dostęp do swoich profili w mediach społecznościowych i strony internetowej. Było to związane z kłopotami odnośnie praw do swojego herbu oraz nazwy, były one bowiem zapisane na Piotra Nowocienia, byłego właściciela klubu.

Teraz jednak okazuje się, że wszystko wraca do normy, bowiem klub powrócił do swoich starych profili i nazwy. W mediach społecznościowych władze Radomiaka przywitały się ze swoimi kibicami krótkim komunikatem na temat całej sytuacji i aktualnego stosu mediów klubowych.

“Drodzy Kibice! Wracają nasze dotychczasowe konta w mediach społecznościowych, tj. Facebook oraz Instagram. Za chwilę wróci także nasze konto na portalu. Klub może i będzie korzystał z herbu “Radomiak”. Dziękujemy wszystkim za pomoc oraz zaufanie” – czytamy na platformie X (dawniej Twitter), gdzie Radomiak poinformował o aktualizacji sytuacji.

