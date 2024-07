Górnik Zabrze zaczyna od mocnego uderzenia. Bramka Hiszpana z Puszczą Niepołomice [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Manu Sanchez z premierowym trafieniem w lidze

Puszcza Niepołomice na inaugurację PKO Ekstraklasy uległa Jagiellonii Białystok (0:2). Mimo zaciętej walki, goście nie zdołali przełamać obrony gospodarzy którzy pokazali swoją siłę na początku rozgrywek. Również zespół Jana Urbana nie miał szczęścia w pierwszej kolejce. Piłkarze Górnika Zabrze ponieśli wyjazdową porażkę z Lechem Poznań (0:2).

Już w 11. minucie goście zaskoczyli szybkim rozegraniem rzutu rożnego. Luka Zahović zacentrował z lewej strony boiska, a Manu Sanchez precyzyjnie skierował piłkę głową do siatki. Kewin Komar próbował odbić futbolówkę zza linii bramkowej, ale jego wysiłki okazały się bezskuteczne.

Dla hiszpańskiego obrońcy to pierwsze trafienie na polskich boiskach. Latem 28-letni obrońca trafił z CD Castellon. Co ciekawe, występuje on z charakterystycznym plastrem na nosie.