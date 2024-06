Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Czech blisko pozostania w Legii

Legia Warszawa ma za sobą bardzo słaby – jak na siebie i oczekiwania kibiców – sezon. Ekipa ze stolicy zdobyła tylko brązowy medal, ale patrząc z perspektywy całego sezonu można uznać, że jest to aż trzecie miejsce. Do tego dochodzi brak gry chociażby w finale Pucharu Polski. Runda wiosenna pokazała, jak wiele mankamentów ma drużyna zbudowana przez Jacka Zielińskiego. Eksperci oraz komentatorzy, a także przede wszystkim kibice szczególnie zwracali uwagę na słabą jakość i głębie składu, który najpierw miał do dyspozycji Kosta Runjaić, a od jakiegoś czasu ma Goncalo Feio. Wszystko to było dużo słabsze od tego, co mieli do dyspozycji rywale.

Teraz, w czasie letniego okienka transferowego przyszedł czas, aby to naprawić. Praktycznie codziennie słychać, o jakiś nowych zawodnikach, którzy są łączeni ze stołeczną ekipą. Często jednak nie wiadomo, co dalej z tymi piłkarzami, którzy nadal są w kadrze Legii. Do takich graczy zalicza się Tomas Pekhart, którego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. I wszystko wskazuje na to, że zostanie ona przedłużona.

Według informacji przekazanych przez serwis “Legia.net”, Czech doszedł do porozumienia z władzami klubu ws. przedłużenia współpracy. Ma ona być kontynuowana przez najbliższy rok, ale na nowych warunkach. Mianowicie, 35-latek zgodził się na obniżkę pensji. W minionym sezonie napastnik zdobył dla Legii 13 bramek w 38 spotkaniach. Do tego zaliczył także dwie asysty.

Czytaj więcej: Carlitos powróci do Wisły Kraków? Sprawa jest przesądzona