PressFocus Na zdjęciu: Marek Saganowski - Wisła Płock

Marek Saganowski wypowiedział się przed meczem z Rakowem Częstochowa

Były trener Pogoni Siedlce raptem kilka dni temu objął Wisłę Płock

Sytuacja klubu jest bardzo trudna

Wisła Płock walczy o ligowy byt, Saganowski na ratunek

Raptem kilka dni temu doszło do wręcz sensacyjnej zmiany na stanowisku trenera Wisły Płock. Pavola Stano zastąpił Marek Saganowski. Nie byłoby w tym pewnie nic bardzo dziwnego, gdyby nie stało się to na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. A tak, byliśmy świadkami niemałej sensacji. Teraz nowy szkoleniowiec “Nafciarzy” wypowiedział się przed debiutanckim meczem z Rakowem Częstochowa.

– Wierzę w czysty sport. Wierzę, że Miedź Legnica zaprezentuje się jak na Pogoni Szczecin. Mam nadzieję, że zawodnicy staną na wysokości swoich umiejętności i zrobią wszystko, by ten mecz wygrać – stwierdził szkoleniowiec Wisły Płock.

– Będę ryzykował, zawsze ryzykowałem. Mam plan na mecz z Rakowem Częstochowa. Zdaję sobie sprawę, że jest to mistrz Polski. Jestem na bieżąco z ekstraklasą. Próbuję przekonać zawodników do swojej taktyki. Wierzą w to, co zaproponowałem. Mental jest najważniejszy. To, co zespół pokazywał, jakość nie została zgubiona. Nad tym pracujemy. Rozmawiałem z zawodnikami, radą drużyny. Skupiamy się na najbliższym meczu – dodał Marek Saganowski.

