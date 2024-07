Pościg Radomiaka za Jagiellonią i pięć goli. Ogromne emocje w Radomiu [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Radomiak - Jagiellonia

Radomiak i Jagiellonia zapewnili świetne widowisko w Radomiu

W meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom rywalizował z Jagiellonią Białystok. Sobotni pojedynek był bardzo interesujący już od pierwszego gwizdka arbitra. Początek spotkania należał do gospodarzy. Z czasem jednak to popularna “Jaga” doszła do głosu i przejęła kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Kluczowy w pierwszej odsłonie okazał się Jarosław Kubicki, który popisał się dwoma fenomenalnymi strzałami i w ciągu sześciu minut dwukrotnie pokonał bramkarza Radomiaka, który był zupełnie bez szans przy tych próbach.

Po zmianie stron Radomiak mimo dwubramkowej straty dążył do odwrócenia losów spotkania. Gospodarze raz po raz próbowali swoich sił w ofensywie. Z pomocą przyszedł im też defensor Jagiellonii, który popełnił fatalny błąd tuż przed polem karnym, w wyniku czego bramkarz gości faulował w “szesnastce”, próbując interweniować. Rzut karny bez problemu wykorzystał w 52. minucie Luis Rocha.

To jeszcze nie koniec! 🔥 Leonardo Rocha strzela gola kontaktowego dla @1910radomiak! 🔝



📺 Mecz w Radomiu trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online:

Ten sam zawodnik doprowadził do wyrównania spotkania w 77. minucie sobotniego starcia. Pościg Radomiaka po zmianie stron okazał się bardzo skuteczny. Obie drużyny na przestrzeni całego meczu miały mnóstwo okazji, a wynik mógł być zdecydowanie wyższy.

Odrobili to! 🤯 @1910radomiak strzelił dwa gole i doprowadził do remisu w starciu z mistrzem Polski! 🔥 Czwarty gol w tym sezonie Leonardo Rochy! ⚽



📺 Mecz Radomiaka z Jagiellonią trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online:

Jak się później okazało, Jagiellonia nie powiedziała ostatniego słowa, bowiem tuż przed końcem regulaminowego czasu gry trzecią bramkę dla gości zdobył Miki Villar. Mimo straty kolejnego gola Radomiak próbował jeszcze raz odpowiedzieć mistrzom Polski, ale nie zdołał już po raz trzeci trafić do siatki rywala.

Klasa mistrza Polski! 🤯 Wydawało się, że ucieka @Jagiellonia1920 zwycięstwo z Radomiakiem, ale w końcówce decydujący cios zadał Miki Villar! 💥👏



📺 Oglądaj PKO BP Ekstraklasę w CANAL+ online:

