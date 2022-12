Pressfocus Na zdjęciu: Zespół sędziowski finału mundialu w Katarze

Szymon Marciniak znów został wyróżniony. Polak znajduje się w gronie nominowanych do prestiżowej nagrody dla sędziego roku. Przyznaje ją Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu.

Szymon Marciniak zgarnął pozytywne recenzje za pracę podczas mundialu w Katarze

Polak został nominowany do nagrody dla najlepszego sędziego w 2022 roku

Wyniki poznamy w styczniu 2023 roku

Szymon Marciniak z szansą na prestiżową nagrodę

Niemal z całego świata płynęły pochwały pod adresem Szymona Marciniaka po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze. Polski arbiter poprowadził bardzo dobrze spotkanie finałowe między Argentyną i Francją, choć Trójkolorowi jak przystało na drużynę przegraną, mieli do niego wiele nieuzasadnionych pretensji.

We wtorek Polaka spotkało kolejne wyróżnienie. Marciniak został nominowany do nagrody dla najlepszego sędziego roku, którą przyznaje Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS). Ogółem nominowanych zostało 25 arbitrów, wśród których figurują niemal same znane nazwiska.

Szymon Marciniak został nominowany przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) do nagrody sędziego roku! 🇵🇱💪 pic.twitter.com/ZWzf9EruhD — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 27, 2022

Oprócz Szymona Marciniaka do nagrody za rok 2022 nominowani są między innymi Anthony Taylor, czy Clement Turpin. Zwycięzca zostanie wyłoniony w styczniu 2023 roku. W zeszłym roku wyróżnienie przyznano Felixowi Brychowi.