Pogoń Szczecin z nowym właścicielem. Mamy komentarz Alexa Haditaghiego [NOWE INFORMACJE]

To by się nadawało na serial

Alex Haditaghi nowym właścicielem Pogoni Szczecin. Kanadyjski biznesmen przeprowadził “akcję ratunkową”, w sytuacji, gdy przyszłość Dumy Pomorza stanęła pod bardzo mocnym znakiem zapytania. W poniedziałek Haditaghi i współpracujący z nim Tan Kesler i Mariusz Mowlik podjęli decyzję, że wracają do stołu rozmów.

Wszystko działo się w momencie, gdy Pogoń była na bardzo mocnym zakręcie. Jak wiadomo, klub trafił w ręce brazylijskiego prawnika Nilo Efforiego, ale ten nie miał jak go finansować. Piłkarze mieli niepłaconą dużą część pensji, a wierzyciele domagali się spłat należności. Haditaghi, który jak wiadomo, już wcześniej był zdeterminowany, aby kupić klub, przypuścił decydujący atak i dopiął swego.

Urodził się w Iranie, ale rodzina szybko uciekła z kraju

Kim jest nowy właściciel? Alex Haditaghi urodził się w Iranie. W wieku sześciu lat jego rodzina uciekła z kraju, przenosząc się do Turcji. Gdy miał lat dziewięć, wyemigrowała do Kanady. Matka wychowywała samotnie trójkę dzieci (ojca stracił w wieku dwóch lat), co sprawiło, że Alex szybko musiał zacząć dorabiać. Jak mówi, już w wieku 8 lat sprzedawał jedzenie i wodę pod arenami sportowymi.

Dziś ma za sobą 25 lat w biznesie, między innymi deweloperskim. Projekt Hamptons Greece został uznany, jak słyszymy, za trzeci najbardziej luksusowy projekt mieszkaniowy na świecie.

Co do Pogoni, to jak wiadomo Alex Haditaghi po raz pierwszy rozpoczął negocjacje w grudniu 2024 r. Te załamały się w styczniu. Widząc jednak kłopoty nowych właścicieli Haditaghi, Tan Kesler i Mariusz Mowlik, skontaktowali się z Nilo Efforim, nowym właścicielem, w poniedziałek 10 marca, oferując natychmiastowy zakup jego akcji. Effori się zgodził, a Haditaghi upublicznił ofertę.

Pojawili się na obradach zarządu

Haditaghi i jego ludzie pojawili się na zebraniu zarządu Pogoni i o 13:00, 13 marca umowa została oficjalnie podpisana. Stało się to na 24 godziny przed upływem terminu spłaty zawodników. Jak zapewnia nowy właściciel, klubowi zostanie zapewniona natychmiastowo stabilność finansowa. Personel, zawodnicy i wierzyciele mają być spłacani bez opóźnień. Haditaghi chce również wzmocnić skład, sprowadzając piłkarzy z Polski i zza granicy. Oczkiem w głowie ma też być akademia.



– To coś więcej niż kupno klubu piłkarskiego. To pasja,, odpowiedzialność i dbałość o spuściznę. Pogoń Szczecin należy do kibiców, zawodników, do miasta Szczecin. Nie wkroczyłem, aby przejąć władzę, wkroczyłem po to, aby ratować, odbudowywać, podnosić poziom i uczynić ten klub tym, czym ma być. Będziemy działać przejrzyście, uczciwie, z jasnym celem: przywrócić sukces, dumę i emocje tej drużynie. Najlepsze dni Pogoni Szczecin są przed nami. I razem stworzymy historię – przekazał goal.pl Haditaghi.