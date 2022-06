fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Jan Urban przestał być trenerem Górnika Zabrze na miesiąc przed startem nowego sezonu PKO EKstraklasy. Lukas Podolski w rozmowie z WP SportoweFakty podzielił się opinią na ten temat.

Górnik Zabrze aktualnie jest bez trenera

Niespodziewanie została podjęta decyzja o zwolnieniu Jana Urbana

Podolski w rozmowie z WP SportoweFakty wypowiedział się na temat pożegnania trenera

Podolski wyłożył kawę na ławę

Jan Urban objął stery nad 14-krotnymi mistrzami Polski latem 2021 roku. Górnik pod batutą 60-latka rozegrał łącznie 38 meczów, notując w nich 16 zwycięstw, cztery remisy i 14 porażek. Ostatnią kampanię ligową Trójkolorowi zakończyli na ósmym miejscu. Mimo wszystko to nie wystarczyło, aby Urban kontynuował pracę w klubie.

Według różnych informacji był juz trener Górnika nie potrafił porozumieć się w sprawie polityki transferowej z prezesem Arkadiuszem Szymankiem. Od dłuższego czasu osoby dobrze znające temat przekonywały, że jeden ze stron ostatecznie pożegna się z klubem. Długo wszystko wskazywało na to, że będzie to sternik klubu. Nastąpił jednak zwrot w sprawie, który skomentował mistrz świata z 2014 roku.

– Przede wszystkim chciałbym trenerowi bardzo podziękować za ten wspólny czas. Mieliśmy i mamy dobre relacje, wczoraj widzieliśmy się jeszcze w szatni, rozmawialiśmy. Myślę, że Górnik grał jakościową piłkę z trenerem Urbanem – mówił Podolski w rozmowie cytowanej przez WP SportoweFakty.

– Taki jest piłkarski biznes. Czy to liga polska, czy liga niemiecka. Na całym świecie zwalnia się trenerów. Czasem powstaje przy tym zamieszanie, ale nam kłótnie w rodzinie Górnika w niczym teraz nie pomogą. Ja zawsze staram się patrzeć pozytywnie, do przodu… – dodał były reprezentant Niemiec.

– Niesmak wśród kibiców Górnika wzbudziło też to jak to zrobiono. Tak się nie traktuje legendy. Nikt z góry nie przyszedł nawet do Urbana pożegnać się… Ja odpowiadam w tym względzie za siebie. Byłem w szatni, bo jestem piłkarzem. Rozmawiałem z trenerem, pożegnałem się. Nie odpowiadam za innych. Jeśli kiedyś będę prezesem Górnika, czy dyrektorem sportowym, czy jeszcze kimś innym, to zawsze będę wszystkich żegnał. Obojętne, czy to będzie legenda klubu, czy piłkarz, który zagrał jeden mecz w akademii – przekonywał Poldi.

W swoim stylu Podolski dał do zrozumienia, co aktualnie jest teraz najważniejsze dla Górnika. Urodzony w Gliwicach zawodnik przekonuje, że tylko ciężka praca może dać efekt.

– Obojętnie kto będzie nowym trenerem trzeba zapier… na treningach, bo za miesiąc rusza liga. Bardzo liczę na fajny sezon, ale żeby to się udało to my, ludzie Górnika, musimy być razem. Żadne protesty czy bojkoty fanów nam nie pomogą. Wręcz przeciwnie: potrzebujemy jak najwięcej kibiców na trybunach! – zaznaczył zawodnik.

Górnik nowy sezon ligowy zacznie w roli gospodarza meczem przeciwko Cracovii. Spotkanie odbędzie się 18 lipca o 19:00.

