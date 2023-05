Kibice Lecha Poznań w podziękowaniu na sportową postawę do samego końca przekazują Łukaszowi Podolskiemu to, co w Wielkopolsce najlepsze! Rogale Świętomarcińskie i piwo Lech Pils



😎⚽️💙🤍💪🏻



Podziękowania dla PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. 👊👊💪💪 pic.twitter.com/zx1IfpWNye