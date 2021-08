Piotr Stokowiec zwolniony z Lechii Gdańsk!

Lechia Gdańsk w oficjalnym komunikacje poinformowała, że Piotr Stokowiec przestał pełnić już funkcję trenera. Szkoleniowca zwolniono zaraz po ligowym spotkaniu z Radomiakiem Radom (2:2).

Piotr Stokowiec został zwolniony przez Lechię Gdańsk

Trener pracował z Lechistami przez prawie cztery lata i zdążył zostawić po sobie całkiem dobre wrażenie

Lechia Gdańsk zwolniła Piotra Stokowca

Piotr Stokowiec rozpoczął pracę w Gdańsku w marcu 2018 r. Na przestrzeni ostatnich lat zdobył z Lechią Puchar Polski, Superpuchar, natomiast raz doprowadził drużynę na najniższy stopień podium w PKO Ekstraklasie.

Początek sezonu dla Biało-zielonych również nie był taki zły. Przed feralnym meczem z Radomiakiem Radom (2:2), klub uzbierał osiem oczek. Co prawda, w ubiegłym tygodniu uległ przecież Lechowi Poznań (0:2). Była to jednak pierwsza porażka w tym sezonie, w której przyznajmy, że gdańszczanie wyglądali całkiem mizernie. Tymczasem w sobotnim starciu z beniaminkiem, Lechia miała dwubramkową przewagę jednak nie zdołała utrzymać jej do końca.

Trener Piotr Stokowiec odchodzi z Lechii Gdańsk. Dziękujemy i powodzenia! https://t.co/YBwD4dAhSP — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) August 28, 2021

– “Piotr Stokowiec z dniem 29 sierpnia br. przestaje pełnić funkcję I trenera Lechii Gdańsk. Kontrakt trenera z Klubem został rozwiązany za porozumieniem stron po sobotnim meczu Biało-Zielonych z Radomiakiem Radom” – brzmi początek oświadczenia klubu.

– “Piotr Stokowiec objął funkcję I trenera Lechii Gdańsk 3 marca 2018 roku. Prowadził drużynę przez 1274 dni w 139 oficjalnych meczach. Jego bilans to 66 zwycięstw, 33 remisy i 40 porażek. Pod jego wodzą w roli szkoleniowca Biało-Zielonych, Klub sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski” – dodano.

Prawdopodobnie nazwisko nowego trenera Lechii Gdańsk powinniśmy poznać na początku przyszłego tygodnia.

