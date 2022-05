Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Nowak

Nadchodzi kolejna zmiana trenera w PKO Ekstraklasie. Zdaniem Macieja Wąsowskiego z Weszlo.com, Jagiellonia zwolni Piotra Nowaka. Klubowi działacze prowadzą już rozmowy z jego następcami.

Piotr Nowak odejdzie z Jagiellonii Białystok

Trener pracował z Dumą Podlasia od zimy

Słabe wyniki na wiosnę sprawiły, że zarząd rozpoczął rozmowy z ewentualnymi następcami 57-latka

Piotr Nowak odchodzi

Piotr Nowak zaliczył nieudany powrót do trenerki. Po objęciu Jagiellonii wygrał trzy spotkania z 15 możliwych. Dumą Podlasia związał się umową do 2023 r. Dlatego najpierw trzeba rozwiązać jego kontrakt, by później przystąpić do oficjalnych negocjacji z nowymi twarzami.

Według Macieja Wąsowskiego, w grę wchodzi trzech kandydatów. Jednym z nich jest obecny szkoleniowiec Chrobrego Głogów, Ivan Djurdjević. Po imponującym sezonie Pomarańczowych i twardej walki o awans do Ekstraklasy, wysiłki 45-latka zostały zauważone przez obóz z Białystoku. Na korzyść takiego ruchu na pewno działa fakt, że wraz z końcem czerwca wygaśnie umowa Djurdjevicia.

– “Piotr Nowak w nowym sezonie nie będzie prowadził Jagiellonii. Białostocki klub szuka trenera. Jest trzech kandydatów. Jeden z nich to Ivan Djurdjević” – przekazał Wąsowski.

– “Szkoleniowca szuka też Śląsk. W tym kontekście padają dwa nazwiska – jedno zagraniczne” – dodał.

Tymczasem Śląsk Wrocław dalej nie ogłosił opiekuna pierwszej drużyny po zwolnieniu Piotra Tworka. Początkowo polskie media uważały, że Wojskowych przejmie Marcin Brosz. Aktualny selekcjoner reprezentacji U19 musiałby zrezygnować ze swojej funkcji w PZPN. Stąd też na razie bardziej realny wydaje się Michal Gasparik, który ostatnio zajął trzecie miejsce ze Spartakiem Trnawa w słowackiej ekstraklasie.

