PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Jak dowiedział się Goal.pl, Kazimierz Moskal w przyszłym sezonie będzie trenerem Łódzkiego KS. Dla 55-letniego szkoleniowca do powrót do tego klubu po ponad dwuletniej nieobecności.

Kazimierz Moskal znów w ŁKS

Moskal zastąpi na stanowisku Marcina Pogorzałę, który od marca pełnił rolę trenera tymczasowego, po tym, jak klub rozwiązał kontrakt z Kibu Vicuną. W ostatnim sezonie nowy-stary trener ŁKS-u prowadził Zagłębie Sosnowiec, z którym wywalczył utrzymanie w Fortuna I lidze, ale zanotował bardzo niską średnią punktową – 0,9 na mecz. W Łodzi szło mu zdecydowanie lepiej. W sezonie 2018/19 wywalczył awans do Ekstraklasy, ustępując jedynie o punkt Rakowowi Częstochowa. Dopiero w elicie wszystko się posypało i po 26. kolejce, gdy ŁKS zajmował od dłuższego czasu ostatnie miejsce w tabeli, doszło do zmiany na ławce.

Wiadomość nie jest jeszcze oficjalna, ale z tego co słyszymy – właściwie przesądzona. Niedawno Kazimierz Moskal udzielił wywiadu serwisowi Lodzkisport.pl, w którym stwierdził: – Na ŁKS zawsze spoglądam z sentymentem. Gdyby doszło do negocjacji byłbym gotowy objąć łódzki klub. Niczego nie wykluczam, ale nie chcę też mówić, że obejmę łódzki klub w nadchodzącym sezonie. Na ten moment, żadnych konkretów ze strony szefów klubu nie było, poza tym jeżeli nawet coś byłoby na rzeczy to wolałbym żeby informacja wyszła bezpośrednio od władz ŁKS-u.