IMAGO / Michal Kosc / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piast Gliwice zremisował aż 12 spotkań

Jest to prawdopodobnie najwyższy wynik nie tylko w Polsce, ale i Europie

Teraz tę sytuację skomentował Aleksandar Vuković

Wesoło w Gliwicach nie jest

Piast Gliwice w tym sezonie nie przegrywa. Tak można byłoby powiedzieć, gdybyśmy szukali pozytywów. Jednak rzeczywistość jest inna. Tak, ekipa Aleksandara Vukovicia uległa w dotychczasowych szesnastu spotkaniach tylko dwa razy, ale również tylko dwukrotnie wygrała. Pozostałe 12 spotkań zakończyło się remisem. Taka seria trwa już od końcówki września, co powoduje frustrację w zespole “Piastunków”, mówi o niej teraz szkoleniowiec zespołu.

– To nie jest gra obronna na 0:0. Ciągle jesteśmy wśród drużyn, które tworzą najwięcej klarownych sytuacji do zdobycia gola. Rzadko dopuszczamy do takich szans rywali. Mam takie poczucie, że w wypadku wielu z tych remisów byliśmy bliżej zwycięstwa. To jednak dosyć nienormalna sytuacja. Ja nie widziałem czegoś takiego nawet jako widz – powiedział popularny “Vuko” na antenie “Kanału Sportowego”.

– Koniec końców musi się to odwrócić, bo gramy dobrze – dodał.

