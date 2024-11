PIOTR FRONT / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Trudna sytuacja finansowa Piasta Gliwice

Piast Gliwice obecnie znajduje się w dość dobrej ligowej sytuacji. Zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia pomimo tego, że przed sezonem stracił kilku ważnych i podstawowych graczy, jak Ariel Mosór oraz Michael Ameyaw, dość dobrze sobie radzi. Obecnie Piastunki zajmują 10. miejsce w ligowej tabeli, czyli praktycznie środek stawki.

WIDEO: Co z przyszłością Podolskiego? Gwiazdor Górnika tłumaczy

Niemniej pod innymi względami jest znacznie gorzej. Chodzi szczególnie o kwestie finansowe. Według informacji przekazanych przez portal “24gliwice.pl”, przekazał, że Piast Gliwice za ostatni rok obrotowy wykazał ponad 13,5 miliona złotych straty. To oznacza, że jeżeli klub nie spłaci zobowiązań, może stracić licencję na grę w PKO Ekstraklasie. Czas na to zespół z Górnego Śląska ma tylko do końca roku, a więc jest go bardzo mało. Warto dodać, że już teraz Piast w Ekstraklasie gra na licencji warunkowej.

Słaba sytuacja finansowa Piasta nie jest niczym nowym. Mówiło się o niej już od jakiegoś czasu, a właściwie z sezonu na sezon kwestie zadłużenia się zwiększały.

Czytaj więcej: Duże zainteresowanie Jonathanem Juniorem. Trzy kluby są szczególnie aktywne, ale jeden faworytem