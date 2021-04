Piast Gliwice to w trwającym sezonie zespół, który zdążył już zaprezentować dwa oblicza. To gorsze na początku rozgrywek i to lepsze w ostatnim czasie. Niebiesko-czerwoni co prawda nie zrealizowali celu, jakim był awans do finału Fortuna Pucharu Polski. Mimo wszystko gliwiczanie wciąż mają szansę na wywalczenie miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach poprzez ligę. Tymczasem wciąż niejasny jest los trenera gliwiczan.

Waldemar Fornalik ma kontrakt ważny z Piastem Gliwice do końca czerwca. Jak na razie wciąż nie pojawiła się informacja, czy 57-latek zostanie w klubie na kolejny sezon

Były selekcjoner reprezentacji Polski kończy powoli czwarty sezon pracy w szeregach Niebiesko-czerwonych

Aktualny bilans doświadczonego trenera z gliwicką ekipą to 145 spotkań, w których zaliczył 64 zwycięstwa, 36 remisów i 45 porażek

“Waldek King” rozstanie się z Piastem?

Piast Gliwice zawarł z Waldemarem Fornalikiem kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca tego roku. Chociaż do zakończenia rozgrywek pozostało zaledwie 1,5 miesiąca, to wciąż światła dziennego nie ujrzał komunikat, kto będzie przygotowywał drużynę z Gliwic latem do nowej kampanii.

Udało nam się uzyskać wypowiedź w tej sprawie od prezesa Piasta. W każdym razie pozwala ona przypuszczać, że nawet klub nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością określić dzisiaj, jaką decyzję podejmie aktualny szkoleniowiec Piastunek.

– Kontrakt z trenerem Waldemarem Fornalikiem obowiązuje do końca tego sezonu, ale posiada opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie trwała nadal – przekazał Goal.pl Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice.

▶️ Waldemar Fornalik

– W biednym Ruchu dwukrotnie podium i dwa finały PP.

– Z średniakiem Piastem podium i Mistrzostwo Polski.



Swego czasu był asystentem we Wronkach 😉 pic.twitter.com/4vM3DkaPa1 — Pyr Pyroholik 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔥 (@pyroholik) March 3, 2021

Trener z fachem w ręku

Nie jest wykluczone, że były selekcjoner reprezentacji Polski rozstanie się z gliwicką ekipą po zakończeniu rozgrywek. Ostatnie słowo należy do samego zainteresowanego. Jeszcze kilka tygodni temu można było typować, że trener Fornalik to idealny kandydat do objęcia sterów nad Lechem Poznań. Wygląda jednak na to, że stery nad Kolejorzem wkrótce przejmie Macieja Skorża.

Innym ciekawym miejscem pracy dla doświadczonego trenera mogłaby być Jagiellonia Białystok, która wciąż nie wybrała nowego szkoleniowca po rozstaniu z Bogdanem Zającem. Tymczasowym opiekunem Żółto-czerwonych jest Rafał Grzyb, któremu jednak brak posiadanej licencji uniemożliwia prowadzenie zespołu na dłużej, niż do końca sezonu. Jagiellonia otrzymała warunkową zgodę na to, aby 38-latek prowadził drużynę maksymalnie do zakończenia trwającej kampanii.

Fornalik został trenerem Piasta we wrześniu 2017 roku. Z gliwicką ekipą 57-latek urodzony w Myślenicach wygrał mistrzostwo Polski w 2019 roku. Z kolei w 2020 roku wywalczył brązowy medal z tą drużyną. Tymczasem już w ten weekend Niebiesko-czerwoni zmierzą się w Derbach Śląska z Górnikiem Zabrzem, z którym z kolei może pożegnać się po sezonie Marcin Brosz. 47-latek ma kontrakt również ważny tylko do końca czerwca tego roku.