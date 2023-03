Filip Szymczak może mówić o sporym pechu. Napastnik Lecha Poznań nabawił się kontuzji podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej. 20-latek będzie musiał przejść zabieg, a to oznacza, że nie wybiegnie na boisko przez osiem tygodni.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Filip Szymczak doznał urazu podczas spotkania reprezentacji Polski U-21

Początkowo wydawało się, że kontuzja napastnika nie jest poważna

Ostatecznie lekarze podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu

Filip Szymczak odpocznie od gry, osiem tygodni przerwy

Lech Poznań za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o stanie zdrowia kontuzjowanego Filipa Szymczaka. Nie są to dobre informacje dla kibiców Kolejorza – środkowy napastnik będzie musiał przejść zabieg, a to oznacza, że w tej kampanii najpewniej niestety już nie zobaczymy go na boisku.

Szacuje się, że 20-latka czeka pauza w postaci ośmiu tygodni. Sezon PKO BP Ekstraklasy 2022/2023 kończy się za niespełna dwa miesiące, w sobotę, 27 maja. Filip Szymczak nabawił się urazu w meczu reprezentacji Polski U-21 z Austrią (0:0). Ofensywny piłkarz został ostro zaatakowany przez rywala i musiał opuścić murawę.

Filip Szymczak – ze względu na uraz odniesiony na kadrze – przejdzie w następnym tygodniu zabieg chirurgiczny, po którym będzie pauzował około ośmiu tygodni.



Początkowo zdecydowano o ostrzyknięciu stawu, co miało pomóc zawodnikowi w powrocie do pełnej dyspozycji, jednak sztab medyczny ostatecznie podjął decyzję o wykonaniu zabiegu.

Przerwa w grze 20-letniego napastnika to spore osłabienie Lecha Poznań, który oprócz walki o jak najwyższą pozycję w ligowej tabeli, cały czas rywalizuje w Lidze Konferencji Europy.