fot. PressFocus Na zdjęciu: Srdjan Plavsić

Raków Częstochowa poinformował o kolejnej kontuzji w zespole

Z gry na najbliższe miesiące wypadł Srdjan Plavsić

Serb podczas treningu zerwał więzadła poboczne w kolanie

Raków z nieustającymi problemami. Poważna kontuzja w zespole

Raków Częstochowa od dłuższego czasu mierzy się z olbrzymimi problemami kadrowymi. Jeszcze przed startem sezonu wypadł Ivi Lopez, a jesienią urazy nie omijały takich zawodników, jak Zoran Arsenić, Giannis Papanikolaou, John Yeboah czy Ben Lederman.

Wydawało się, że wiosną sytuacja będzie dużo lepsza. Medaliki odpadły już z europejskich pucharów, więc pozostała im jedynie rywalizacja na krajowym podwórku. Wiąże się to z luźniejszym terminarzem i raptem jednym meczem w ciągu tygodnia.

W czwarte kibice otrzymali jednak bardzo złą wiadomość. Podczas treningu Srdjan Plavsić zerwał więzadła poboczne w kolanie, co oznacza minimum trzy miesiące przerwy od gry. Dwukrotny reprezentant Serbii był do tej pory jednym z najważniejszych graczy w drużynie. Jego strata to kolejny problem dla Dawida Szwargi, który znajduje się pod sporą presją wyniku. Raków celuje w mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski, a dotychczas punktował poniżej oczekiwań.

Środowy trening z urazem zakończył Srdjan Plavšić. Niestety, badania wykazały zerwanie więzadła pobocznego przyśrodkowego w kolanie (MCL).



Więcej 👉 https://t.co/2X0C0jXgfC



Srdjan, jesteśmy z Tobą! ❤️💙 pic.twitter.com/875UQYAgH7 — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) February 22, 2024

Zobacz również: Juventus ruszy latem po następcę Szczęsnego? Musi wydać wielkie pieniądze