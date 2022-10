PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

W niedzielę czeka nas mecz lidera Ekstraklasy (Raków) z mistrzem Polski (Lech). Marek Papszun zabrał głos przed tym spotkaniem.

Raków punktuje kapitalnie w Ekstraklasie

Częstochowianie mają przed sobą mecz z Lechem w Ekstraklasie

Marek Papszun traktuje to spotkanie jako kolejne wyzwanie

Raków nie zadowala się tym co ma

W opinii niektórych ekspertów od Ekstraklasy, Raków zmierza po mistrzostwo Polski. Częstochowianie mają sześć punktów przewagi nad Widzewem Łódź. Drużyna Marka Papszuna zgromadziła zaś aż dziesięć oczek więcej od Lecha (jeden rozegrany mecz mniej), czyli aktualnego mistrza Polski i swojego najbliższego przeciwnika. Mimo tego w Rakowie panuje spokój, co podkreśla aktualny szkoleniowiec tego klubu.

– Dla nas w Rakowie taktyka się nie zmienia od lat. Każdy kolejny mecz to nowe zadanie. Robimy swoje krok po kroku. Nie możemy jednak być zadowoleni z tego, co już mamy. To nas może uśpić. Wtedy szybko można wpaść w dołek formy i wyników. Szybko wszystko można zaprzepaścić – dostrzega Marek Papszun, który liczy, że kryzys omie jego zespół.

– Pocieszające jest to, że odkąd jestem w Rakowie, to w zasadzie nigdy w taki dół nie wpadliśmy. Mam więc nadzieję, że i w tym sezonie się to nie zdarzy, aczkolwiek wiem, że kiedyś przyjdzie też kolej na nas – rzekł opiekun Rakowa Częstochowa. Starcie Lech kontra Raków już w tę niedzielę o godzinie 17:30 w Poznaniu.

