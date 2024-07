Według informacji przekazanych przez użytkownika FootballScout, Kaan Caliskaner może zostać nowym graczem Motoru Lublin. Napastnik ostatnio był wypożyczony do Jagiellonii Białystok.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kaan Caliskaner

Mistrz Polski trafi do Motoru Lublin?

Motor Lublin przed startem nowego sezonu PKO Ekstraklasy mocno się wzmacnia. Klub, który jako trzeci zespół wywalczył sobie awans do elity po 32 latach nieobecności jest obecnie na ostatnim etapie przygotowań do startu rozgrywek 2024/25. Niemniej władze klubu zdają sobie sprawę, że awans wymaga konieczności ogromnych inwestycji w jakość drużyny, a co za tym idzie transferów.

Jak do tej pory beniaminek dokonał kilku ciekawych transferów. Do Polski w ramach wypożyczenia z Benevento Calcio wrócił Krzysztof Kubica, a ekipę z Lublina wzmocnił także obrońca Marek Bartos oraz ostatnio bramkarz Ivan Brkic. Teraz z kolei blisko dołączenia do zespołu ma być ciekawe napastnik. Chodzi mianowicie o byłego gracza Jagiellonii Białystok.

Kaan Caliskaner – bo o nim mowa – w minionym sezonie był związany z ekipą mistrzów Polski, gdzie rozegrał 14 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Teraz według informacji przekazanych na platformie X (dawniej Twitter) przez użytkownika FootballScout ma wrócić do Polski. 24-letni Niemiec grający dla Eintrachtu Braunschweig wyceniany jest na 500 tysięcy euro przez serwis “Transfermarkt”.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów cały czas liczy na nową arenę. “Staram się myśleć wielotorowo”