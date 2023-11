Piłkarz Legii Warszawa kontuzjowany. Jego występ stoi pod znakiem zapytania

IMAGO / Newspix / JACEK PRONDZYNSKI / FOTOPYK Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Rafał Augustyniak ma skręcony staw skokowy

Występ podpory defensywy Legii w meczu z Wartą stoi pod znakiem zapytania

W treningu udziału nie wziął również Blaz Kramer

Rafał Augustyniak kontuzjowany

Legia Warszawa przygotowuje się do wznowienia rozgrywek po przerwie reprezentacyjnej. Wczoraj drużyna trenowała prawie w komplecie. Do treningów z zespołem dołączyli kadrowicze. Według informacji “Legia.net” w zajęciach nie brał udziału Rafał Augustyniak. 30-latek zmaga się z urazem kostki. Nie wiadomo czy będzie do dyspozycji trenera podczas sobotniego mecz z Wartą.

Doświadczony obrońca jest w tym sezonie jednym z liderów warszawskiego zespołu. Wystąpił jak dotąd w 10 meczach, w których strzelił jedną bramkę. Dla polskiego piłkarza to już druga przerwa spowodowana kontuzją w tym sezonie. Zawodnik wypadł z gry pod koniec sierpnia i pauzował przez ponad miesiąc.

Drugim graczem, który nie trenował wraz z kolegami, był Blaz Kramer. Jednak w jego przypadku nieobecność spowodowana była sprawami rodzinnymi. Dzisiaj do Warszawy wróci Kacper Tobiasz, który kilka dni temu wystąpił w meczu reprezentacji Polski do lat 21.