Nieudany debiut Kovacevicia, znakomity Plach. Legia bez punktów [WIDEO]

Legia nie zmniejsza strat

Spotkanie Piast Gliwice – Legia Warszawa zamykało sobotnią odsłonę rywalizacji w 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi chcieli wykorzystać potknięcia Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa – obie ekipy przegrały swoje spotkania w tej serii zmagań. Podopieczni Goncalo Feio mogli zmniejszyć stratę do mistrzów Polski do dwóch punktów, natomiast do Medalików do jednego oczka.

W 40. minucie Legia znacznie oddaliła się od realizacji wymarzonego scenariusza. Michał Chrapek z rzutu wolnego dograł na głowę Tomasa Huka – debiutujący Vladan Kovacević zbyt krótko wybił piłkę i ta trafiła pod nogi Jorge Felixa. Hiszpan bez chwili wahania oddał strzał. Ekwilibrystyczne uderzenie 33-latka zaskoczyło Bośniaka, a futbolówka wylądowała w siatce.

GOL DLA PIASTA! Jorge Felix najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym! ⚽



Wojskowi zawzięcie dążyli do wyrównania, ale znakomicie spisywał się Frantisek Plach. Słowak zaliczył kilka znakomitych parad i utrzymał korzystny wynik dla gliwiczan. Piast wygrał 1:0 i po 20 meczach ma na koncie 28 punktów, co aktualnie daje mu 10. lokatę w ligowej tabeli. Lega z 33 oczkami na koncie plasuje się na 4. miejscu.

