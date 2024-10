Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Mrozek: Występy w Premier League to moje największe marzenie

Lech Poznań w bieżącym sezonie PKO Ekstraklasy imponuje świetną defensywą. W jedenastu rozegranych meczach drużyna aż siedem razy kończyła spotkanie z czystym kontem. Kluczową rolę odgrywa Bartosz Mrozek, który fenomenalnie spisuje się między słupkami. Jego wyśmienita forma nie umknęła selekcjonerowi Michałowi Probierzowi, który powołał 24-letniego bramkarza na wrześniowe i październikowe zgrupowania reprezentacji Polski przed starciami Ligi Narodów.

Mrozek wywalczył miejsce w składzie Kolejorza w poprzedniej kampanii. – Występy w Premier League to moje największe marzenie. Gdybym tam kiedyś trafił, byłbym przeszczęśliwy. Kiedy miałem kilka lat, może osiem czy dziewięć, tata włączał Premier League. Oglądaliśmy wiele spotkań, zapamiętałem charakterystyczną czołówkę. Byłem tam na testach, zobaczyłem, jak wszystko wygląda. Anglia nakręca, nawet wtedy, jak o tym mówię – zdradził.

– Dobrze jest mieć mniej straconych bramek niż rozegranych meczów. To zawsze miłe, gdy nie tracisz bramki. Tak szczerze, to nie spodziewałem się, że na tym etapie sezonu będę mieć siedem czystych kont. Chciałbym ich mieć minimum 13 na koniec sezonu – dodał. Mrozek wychował się w poznańskiej akademii, a potem był wypożyczany do Elany Toruń, GKS-u Katowice oraz Stali Mielec.