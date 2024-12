PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków i Motor w czołówce

W ostatniej kolejce Ekstraklasy jedynym klubem z wąskiej czołówki, który wygrał swój mecz, był Raków. Tym samym jego strata do liderującego Lecha Poznań zmalała do trzech punktów. Częstochowianie są zatem poważnym kandydatem do mistrzostwa Polski. O tym nie myśli Motor, który jednak zaliczył czwarte kolejne zwycięstwo w Ekstraklasie.

Fala wznosząca w Lublinie nabiera rozpędu

Forma Rakowa w ostatnim czasie mogła spowodować obawy, czy rzeczywiście częstochowianie są gotowi na grę o mistrzostwo Polski. Wszak ekipa Marka Papszuna nie potrafiła pokonać będących w dole tabeli Śląska Wrocław i Korony Kielce. Do tego w starciu z bezpośrednim rywalem o tytuł (Jagiellonia) padł remis. Ostatnio miał jednak miejsce triumf z Widzewem.

Coraz więcej pochwał za swoje występy zbiera Motor, który może szczycić się czterema kolejnymi wygranymi. Zaczęło się od domowego triumfu z Pogonią Szczecin 4:2. Ostatnio udało się pokonać 1:0 Radomiaka Radom.

Mecze drużyny Raków Częstochowa Widzew Łódź 2 Raków Częstochowa 3 Raków Częstochowa 1 Korona Kielce 1 Jagiellonia Białystok 2 Raków Częstochowa 2 Raków Częstochowa 1 Stal Mielec 0 Śląsk Wrocław 0 Raków Częstochowa 0 Mecze drużyny Motor Lublin Motor Lublin 1 Radomiak 0 Zagłębie Lubin 1 Motor Lublin 2 Piast Gliwice 2 Motor Lublin 3 Motor Lublin 4 Pogoń Szczecin 2 Cracovia 6 Motor Lublin 2

Częstochowianie z kłopotami kadrowymi

Rakowowi może już pomóc zawieszony ostatnio Svarnas. Wciąż niedostępni są jednak Pestka, Plavsić, Czyż, Mosór, czy Racovitan. Takich kłopotów nie ma Motor, gdzie pauzują jedynie Kruk i Brkić.

Raków Częstochowa – Motor Lublin: przewidywane składy

Raków Częstochowa Marek Papszun Motor Lublin Mateusz Stolarski Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 4 Stratos Svarnas 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 18 Jonatan Braut Brunes 21 Dawid Drachal 23 Péter Baráth 84 Adriano Luís Amorim Santos 91 Tomasz Walczak 97 Lazaros Lamprou 9 Kacper Welniak 10 Rafal Krol 17 Filip Wojcik 19 Bradly van Hoeven 21 Sebastian Rudol 22 Christopher Simon 30 Mbaye Ndiaye 37 Mathieu Scalet 45 Oskar Jez 47 Krystian Palacz 55 Marcel Gasior

Raków Częstochowa – Motor Lublin: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Srdjan Plavsic Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2024 Szymon Czyz Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2025 Ariel Mosor Uraz kostki Początek lutego 2025 Patryk Makuch Uraz nogi Początek stycznia 2025

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kamil Kruk Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025

Motor może zaskoczyć

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie wygrał Raków. Od tego momentu Motor zaliczył jednak gigantyczny progres, którego efektem było między innymi zwycięstwo w Poznaniu z Lechem. Nikt nie może zatem odebrać lublinianom szans na sukces w Częstochowie, gdzie gospodarze przegrali w tym sezonie dwa razy.

Mecz Raków Częstochowa - Motor Lublin odbędzie się w sobotę (7 grudnia) o godzinie 20:15. Mecz będzie można oglądać na Canal+ Sport 3. Za pośrednictwem internetu rywalizację obejrzymy dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport można uzyskać w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Z oferty można skorzystać zakładając za pośrednictwem naszej strony.

