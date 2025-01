Motor Lublin potwierdza. Kolejny letni transfer stał się faktem

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Motor potwierdza kolejny zimowy transfer do klubu

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Po rundzie jesiennej ekipa Mateusza Stolarskiego zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy mając na koncie 28 punków. Szczególnie dobra końcówka rundy pozwoliła na zajęcie tak wysokiej lokaty. Wydaje się więc, że beniaminek ligi może przed wiosennymi zmaganiami spać spokojnie i utrzymanie jest tylko kwestią formalną.

Niemniej Motor nadal ma oczywiście szanse zająć wysokie miejsce, a pewnie nawet przy pewnym szczęściu i serii wygranych spotkań zakręcić się wokół miejsc premiowanych grą w eliminacjach europejskich pucharów. Dlatego też Motorowcy w zimowym okienku transferowym mocno się wzmacniają. Do klubu dołączyło już kilku ciekawych zawodników, a teraz oficjalnie poinformowano o kolejnym ruchu.

WIDEO: Motor Lublin – podsumowanie rundy jesiennej

Nowym zawodnikiem Motoru Lublin został Antonio Sefera z Hapoelu Beer Sheva. 24-letni skrzydłowy z Rumunii został do PKO Ekstraklasy wypożyczony z Hapoelu Beer Sheva, ale zespół Mateusza Stolarskiego będzie mieć prawo wykupu gracza po sezonie. Do tej pory w obecnych rozgrywkach ligi izraelskiej zdobył on pięć goli i zanotował pięć asyst w 22 meczach. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 800 tysięcy euro.

