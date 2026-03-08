Michniewicz mógł wrócić do PKO Ekstraklasy. Wybrano inną opcję

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz był rozważany przez Widzew Łódź

Widzew Łódź w tym sezonie na transfery wydał miliony euro, w sumie nawet ponad dwadzieścia milionów. Nowe twarze, wielkie wydatki i spore aspiracje miały dać jeden z najlepszych sezonów w ostatnich latach. Okazało się jednak, że zamiast walki o europejskie puchary, klub musi walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. A to zapewnić ma już czwarty trener w tym sezonie.

Kampanię rozpoczynał bowiem Zeljko Sopić, ale fatalne wyniki sprawiły, że zastąpił go jego dotychczasowy asystent – Patryk Czubak. Jemu jednak szło równie, a może i jeszcze gorzej, więc szybko postawiono na nowe nazwisko. Został nim – jak się wydawało na papierze – doświadczony i dobry trener, Igor Jovicević. Chorwat jednak zderzył się ze ścianą i trudno cokolwiek dobrego powiedzieć o jego pracy w Sercu Łodzi. Dlatego też kilka dni temu postawiono na Aleksandara Vukovicia. Jednego z najbardziej cenionych szkoleniowców w Polsce.

Okazuje się jednak, że wcale nie on musiał objąć Widzew. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Łodzianie sondowali i pytali także o Czesława Michniewicza. Były selekcjoner reprezentacji Polski jest bez pracy od jakiegoś czasu, ale to wciąż bardzo gorące nazwisko. Zdecydowano jednak postawić się na Serba, który – jak wspomina Włodarczyk – był dla działaczy priorytetem.

