Media: Załęczny nie jest już prezesem Śląska Wrocław

Patryk Załęczny nie jest już prezesem Śląska Wrocław. Takie informacje przekazał Piotr Potępa w serwisie X, a jego doniesienia potwierdził również Marcin Torz. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, to we wrocławskim klubie szykują się duże zmiany.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Patryk Zaleczny

Śląsk Wrocław na dnie PKO Ekstraklasy

Śląsk Wrocław fatalnie spisuje się się w tegorocznej kampanii PKO Ekstraklasy. Po zdobyciu wicemistrzostwa Polski, obecnie wrocławianie są na ostatnim miejscu w tabeli. Po 20 meczach mają na swoim koncie jedynie 11 punktów i do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą już dziesięć oczek. W miniony weekend wydawało się, że Śląsk wreszcie sięgnie po komplet punktów w starciu z Radomiakiem, ale pojedynek ostatecznie zakończył się podziałem punktów po golu w doliczonym czasie gry.

Klub jakiś czas temu dokonał zmiany trenera, która dotychczas nie przyniosła spodziewanych efektów. Wygląda na to, że Śląsk zdecydował się na kolejną roszadę, tym razem na szczeblu zarządczym. – Z wrocławskiego ratusza dochodzą do mnie informacje z których wynika, że Patryk Załęczny nie jest już prezesem Śląska Wrocław. Załęczny stanowisko prezesa klubu objął we wrześniu 2023. W czasie jego kadencji Śląsk Wrocław zdobył wicemistrzostwo Polski – napisał w mediach społecznościowych Piotr Potępa.

Do tych doniesień odniósł się również Marcin Torz. – Potwierdzam. Jeszcze jakaś papierkowa robota trwa – napisał. I dodał: – W czasie jego kadencji Śląsk skończył na dnie. Powinien zostać wyrzucony już dawno. Nowym prezesem ma być Sergiusz Kmiecik, ktoś z wewnątrz (Mazur?) albo ktoś niby z zewnątrz – ta trzecia opcja jest najbliższa sercu Jacka Sutryka.

W następnym spotkaniu ligowym Śląsk Wrocław podejmie przed własną publicznością Widzew Łódź. Jego szanse na utrzymanie są coraz mniejsze, ale jeszcze nie wszystko stracone.