PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin rozpoczęło przebudowę kadry przed następnym sezonem

Klub chciał zatrzymać u siebie bramkarza, Sokratisa Dioudisa

Według informacji Tomasza Włodarczyka z “Meczyków” umowa Greka została przedłużona

Grek na dłużej w Lubinie?

Zagłębie Lubin ma za sobą dość przeciętny sezon. Drużna długo walczyła o ligowy byt, ale finalnie udało się to osiągnąć z lekką rezerwą. To pozwala z większym, bądź mniejszym optymizmem patrzeć w przyszłość. Klub chciałby bowiem w przyszłym sezonie wrócić do górnej części tabeli PKO Ekstraklasy. To wymaga jednak transferów i przebudowy kadry.

Jednym z ruchów mającym w tym pomóc jest pozostawienie w swoich szeregach bramkarza, Sokratisa Dioudisa. Grek trafił do klubu z Lubina w zimie i rozegrał w tym czasie czternaście spotkań, notując kilka bardzo dobrych występów. Nie może więc dziwić fakt, że “Miedziowi” chcieli przedłużyć umowę z piłkarzem. To według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” się udało. 30-latek związał się z klubem na kolejne trzy lata.

