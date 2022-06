Na zdjęciu: Kamil Kania i Marcin Ryszka

Marcin Ryszka i Kamil Kania dołączyli niedawno do Goal.pl. Wokół ich przyjścia narosło już wiele legend miejskich… Trzeba to w końcu wyjaśnić! Marcin i Kamil muszą się zmierzyć z pytaniami naszych widzów. Zapraszamy na Q&A z naszymi nowymi nabytkami. Start w piątek 3 maja o godz. 18.

Jeśli macie jakieś pytania do naszych nowych współpracowników – Q&A to dobre miejsce na ich zadanie

Marcin i Kamil będą u nas prowadzić programy porankowe oraz swoje własne formaty

Spotykamy się w piątek o godz. 18. Miejsce – nasz kanał na Youtubie

Marcin Ryszka i Kamil Kania w Goal.pl

Marcin Ryszka jest doskonale znany w środowisku piłkarskim, ale wierzymy, że u nas przedstawi się wam od innej strony. Marcin, były paraolimpijczyk, do tej pory często zajmował się sportem niepełnosprawnych. Reprezentował też to środowisko na zewnątrz, a wewnątrz inspirując do aktywności. Jest ikoną i legendą, wielkim popularyzatorem oraz symbolem przełamywania barier. Natomiast tak jak Robert Lewandowski zrobił już wszystko w Bayernie, tak i przed Marcinem nowe wyzwania z nieco innej kategorii. U nas, w Goal.pl, Marcin będzie się zajmował Ekstraklasą, reprezentacją Polski, szeroko pojętym folklorem polskiej piłki, ale też hitami Ligi Mistrzów – czyli, generalnie, głównym nurtem piłkarskim.

Kamil Kania to jeden z najzdolniejszych komentatorów młodego pokolenia w Polsce. Przez kilka ostatnich lat pracował w Weszło FM, na antenie którego skomentował kilkaset meczów piłkarskich. Prowadził także program “TSW – Tego Słuchaj Wiślaku”, gdzie raz w tygodniu wraz z zaproszonymi gośćmi omawiał bieżące sprawy związane z Wisłą Kraków, magazyn poświęcony Lidze Mistrzów oraz “Kiedyś To Było” – podcast przenoszący w piłkarską przeszłość. Kilka miesięcy temu został dostrzeżony przez platformę streamingową Viaplay, gdzie komentuje mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów.